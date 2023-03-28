ضبط 3 آلاف عبوة صواريخ وألعاب نارية فى طنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية، بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، قادها وكيل وزارة التموين، وبعضوية ياسر مراد مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا.

وتمكنت الحملة من ضبط 3000 عبوة صواريخ وألعاب نارية محدثة الشرر، والمحظور تداولها داخل محل بطنطا، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.