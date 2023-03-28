ضبط و إعدام 10 أطنان أغذية فاسدة و غلق 3 منشآت بالشرقية

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، 3 منشآت لوجود خطر داهم علي الصحة، وضبطت وأعدمت أكثر من 10 أطنان أغذية غير صالحة، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق.

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، ومدينة القنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بالمديرية، ومفتشي مكاتب الاغذية .

تمت خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع معجنات، بمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وصدر له قرار غلق مسبق، وتم تشميعه مسبقاً من الباب الأمامي، وقام بعد ذلك بالاستمرار في مزاولة نشاطه من خلال باب خلفي للمصنع، كما تم ضبط 2 مخزن للمواد الغذائية، بمدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، والمخازن، لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

تمكنت الحملة أيضاً من ضبط 5 أطنان و650 كجم دقيق، ومخللات، وتمر وعصائر وخل، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، كما تم إعدام 4 أطنان و625 كجم لانشون ومخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 7 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير 3 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع خلال شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.