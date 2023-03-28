ضبط عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق الرصاص مع قوات الأمن بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى– سبق اتهامه فى قضية "سلاح نارى" ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا) يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته ، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش – سلاح أبيض"سنجه" – كمية لمخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الأبتريل – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى.. تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.