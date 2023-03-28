ضبط شخص بحوزته 8 آلاف قطعة ألعاب نارية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 8460 محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام "ألعاب نارية".

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.