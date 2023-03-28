اليوم السابع
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ضبط شخص بحوزته 8 آلاف قطعة ألعاب نارية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:31 ص
ضبط شخص بحوزته 8 آلاف قطعة ألعاب نارية ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها..
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 8460 محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام "ألعاب نارية".
 
بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 

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