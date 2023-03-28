ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدرجات النارية ، لارتكابهم 30 واقعة سرقة دراجة نارية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى ضم 5 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية" ومن بينهم عميل "سئ النية"، جميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية" .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 30 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنوفية ،الغربية،البحيرة" وأرشدوا عن المسروقات 27 دراجة نارية ،3 مركبات "توك توك"، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.