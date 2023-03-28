صحة الدقهلية تعقد اللقاء العلمى الرابع لـمبادرة التشخيص عن بعد

الدقهلية شريف الديب

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم اللقاء العلمى الرابع لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية، "التشخيص عن بعد" تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، وبرعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى

تضمن اللقاء محاضرات نظرية إلى جانب عرض للحالات بحضور االدكتور يحي رميح، والدكتورة نهى أحمد عباس منسق المشروع بالمديرية، فضلاً عن مديرى المستشفيات المشتركة بالمبادرة، ومنسقى المشروع بها.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد 5 حالات جراحة و 13 حالة جلدية جرى مناظرتها عبر وحدات التشخيص عن بعد " Telemedicine"، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشاذلى، استشارى الجراحة العامة بمستشفى جامعة المنصورة، والدكتور عبد الحميد محمد استشارى الجلدية بالجامعة.

وقالت الدكتورة نهى عباس، منسق المبادرة أنه إلى جانب عرض الحالات فقد تم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ سير العمل بالمبادرة ومراجعة تنفيذ توصيات الإجتماع السابق، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم أداء منظومة التشخيص عن بعد " Telemedicine" والتى تستهدف جميع التخصصات، عدا الحالات الطارئة و تراعى ضمن أولويتها الوصول إلى المناطق النائية وقليلة الحصول على الخدمات الطبية

وكانت صحة الدقهلية قد قامت بضم 9 مستشفيات جديدة مع انطلاق المرحلة الثانية وهى مستشفيات أجا - حميات وصدر المنصورة بالإضافة إلى رمد المنصورة، ودكرنس العام السنبلاوين العام ومنية النصر المركزى وأخيراً شربين و ميت غمر المركزى.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار الجهود المُكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.