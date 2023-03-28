سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بالتداولات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 8.20 جنيه للشراء.

8.23 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر 8.19 جنيه للشراء.

8.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 8.18 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة 8.02 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 8.18 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.