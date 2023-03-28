واستعرض خوخلوف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء نوفوستي الروسية، مشروع تطوير جهاز "ستراتوسات تي كي 1" لصالح شركة ستراتونافيتكا، الذي من المقرر إطلاقه في المدار في صيف العام الجاري؛ حيث من المقرر أن يختبر هذا الإطلاق طريقة توصيل أقمار صناعية تزن 200 جرام أو أكثر من طراز الأقمار الصناعية "بيكو" في المدار.

وأوضح أن حمولة القمر الصناعي ستتضمن عدة أقمار صناعية من طراز بيكو الصغيرة، والتي سيتم إطلاقها في المدار لأول مرة.

ووفقًا لخوخلوف، تخطط الشركة في عام 2023 لإطلاق 4 مركبات فضائية صغيرة، بالإضافة إلى إطلاق أقمار من طراز "ستراتوسات تي كي 1" في شتاء 2023-2024، من خلال القمر الصناعي "غوريزونت" التابع لجامعة البلطيق الحكومية إلى المدار، التي سيتم من خلالها دراسة مقاومة الدوائر الدقيقة للإشعاع والتغيرات في خصائص الألواح الشمسية وتأثير ذلك في الفضاء الخارجي.