اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رمضان فى النوبة شكل تانى.. الإفطار على 300 صينية لجمع الشمل واستمرار الألفة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:49 ص
رمضان فى النوبة شكل تانى.. الإفطار على 300 صينية لجمع الشمل واستمرار الألفة صوانى الطعام
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة "اليوم السابع" تفاصيل أكبر تجمع لأبناء النوبة فى مكان واحد داخل محافظة أسوان، لتناول إفطار رمضان سوياً، ثم إحياء ليالى شهر الصيام فى القرى النوبية بما تحويه هذه الليالى من احتفالات وابتهالات ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المعظم.

ويفضل أبناء النوبة الإفطار فى رمضان، الإفطار فى صوانى ألمونيوم وإعداد وجبات مميزة و"الأبريه" الأبرز بين العصائر التى يفضلونها، بعد أن أحبوا التجمع فى أكبر مائدة داخل القرى والجزر الموجودة فى محافظة أسوان، كنوع من العادات والتقاليد المرتبطة بشهر الصوم، وتوارثوها قديماً من الأجداد ولا يزالون يحافظون عليها حتى اليوم.

وبمجرد الذهاب إلى جزيرتى "هيسا" و"تنقار" فى أسوان، تلاحظ ملامح البهجة وعلامات السرور فى الشوارع وعلى وجوه الأطفال والكبار ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان، بعد أن حرصوا على تعليق الزينة فى الشوارع وتنادت مكبرات الأصوات التى تعكس الفرحة بحلول الشهر الكريم، وتعالت أصوات الناس بكلمات نوبية لا يعرفها إلا أبنائهم يتبادلون فيها التهانى بشهر رمضان.

ويشارك جميع أهل هذه الجزر النوبية فى إعداد موائد الإفطار بعد أن خصصوا يوماً للإفطار الجماعى داخل الجزيرة، وبأعداد كبيرة مستقبلين بذلك عشرات الضيوف أيضاً من خارج النوبة، ويحرصون إعداد الطعام والمشروبات المميزة التى تشتهر بها النوبة وتتعلق بشهر رمضان ومنها "مشروب الأبريه".

وأكد أهالى النوبة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من مشاركة الإفطار الجماعى هو لم الشمل والاستمرار والألفة والترابط بين أبناء النوبة فيما بعضهم ومع الآخرين، وهذا التجمع السنوى فى الإفطار هو من العادات الجميلة التى لا يزال يحرص عليها أبناء النوبة ويغرسون معانيها فى أبنائهم حتى يستمروا فى الحفاظ على إقامتها سنوياً بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

أبناء-النوبة
أبناء-النوبة

 

أثناء-التجهيز-للإفطار
أثناء-التجهيز-للإفطار

 

استقبال-الضيوف
استقبال-الضيوف

 

إعداد-السلطة
إعداد-السلطة

 

إعداد-الطعام
إعداد-الطعام

 

إعداد-صوانى-الأكل
إعداد-صوانى-الأكل

 

التجهيز
التجهيز

 

السلطة-على-الصوانى
السلطة-على-الصوانى

 

العصائر
العصائر

 

تجهيز-الطعام-فى-أوانى-ضخمة
تجهيز-الطعام-فى-أوانى-ضخمة

 

توزيع-العصائر
توزيع-العصائر

 

جزر-النوبة
جزر-النوبة

 

شوارع-النوبة
شوارع-النوبة

 

صوانى-الطعام
صوانى-الطعام

 

مطبخ-المائدة
مطبخ-المائدة

 


رمضان فى النوبة

الافطار فى النوبة

النوبة

موائد الطعام فى النوبة

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة