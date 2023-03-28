وقال مكتب السوداني، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، الاثنين، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد العهد السعودي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أيضًا على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية.