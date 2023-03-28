اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:39 م
أكرم القصاص
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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:53 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين لبحث التعاون المشترك رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، بهدف بحث سبل التعاون وتوطيد أواصر التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هانى خميس عميد كلية الآداب، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتورة سحر الارناؤطى وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية.
 
ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة بالقنصل الصيني، مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع الجامعات الصينية وتفعيل اتفاقات التعاون العلمية والأكاديمية والبحثية المشتركة من خلال مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، كما دعا رئيس الجامعة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والعلمية المختلفة ونظيراتها بجامعة الإسكندرية إلى التعاون فى مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياة، والذكاء الاصطناعي، ودراسة اللغتين العربية والصينية لدى الجانبين من خلال أساتذة ومتخصصون من الجامعات الصينية.
 
ومن ناحيته، لفت قنصل عام الصين إلى إمكانية التعاون من خلال استقدام أساتذة ومتخصصون من الجامعات الصينية لتدريس اللغة والثقافة الصينية بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس بذات القسم، واستقبال طلاب من جامعة الإسكندرية بالصين لدراسة اللغة والثقافة الصينية.

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