اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:08 م
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رئيس الطائفة الإنجيلية لوفد كنائس أمريكا: السيسى حريص على تحقيق المواطنة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:04 م
رئيس الطائفة الإنجيلية لوفد كنائس أمريكا: السيسى حريص على تحقيق المواطنة الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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التقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الثلاثاء 20 أمريكيًا من مؤسسة Frontier Fellowship ، ممثلين عن عدد من الكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور القس ثروت وهيب وكيل كلية اللاهوت الإنجيلية للتدريب والعلاقات الكنسية، وذلك خلال زيارة المشاركين لكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

 

ورحب رئيس الإنجيلية بالمشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال:"الكنائس الإنجيلية بمصر كنائس وطنية تساهم بخبراتها من خلال مؤسساتها في دعم قضايا التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام، وتصلي كنائسها من أجل بلادنا العزيزة وجميع المصريين".

 

وشدد رئيس الإنجيلية خلال حواره على الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية والعلاقات الإسلامية المسيحية وتطورها منذ ثورة 30 يونيو، والدور الرئيسى الذى يقوم يه السيد الرئيس لجعل المواطنة حقيقة على أرض الواقع، من خلال تصريحاته التاريخية والغير المسبوقة حول قبول الآخر ودعم العيش المشترك، هذا بجانب ما حققه قانون بناء الكنائس من تقنين من 40 إلى 45٪؜ من الكنائس غير المقننة.

 

وأضاف رئيس الإنجيلية للمشاركين:"أثبتت الدولة المصرية على قدرتها على تطبيق القانون بالتساوى على جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الدينى.

 

ومن جانبهم عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ومقابلة رئيس الطائفة الإنجيلية ، بجانب رصدهم للتطور والتغير الذى حدث فى مصر.

الدكتور أندرية زكى
الدكتور أندرية زكى

 

جانب من وفد الكنيسة
جانب من وفد الكنيسة

 

صلاة وفد الكنائس الأمريكية
صلاة وفد الكنائس الأمريكية

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

كنائس امريكا

الرئيس السيسى



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