ديلى ميل: كيت ميدلتون مستعدة لتسليم جوائز ويمبلدون للتنس

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز، مستعدة لتقديم الجوائز للفائزين وأبطال التنس فى بطولات ويمبلدون هذا الصيف، حتى لو كان الفائزين روس، وذلك بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

واستمرارًا لتقليدها المتمثل في تقديم كؤوس الفائزين فى المسابقات الفردية بصفتها راعية نوادى إنجلترا، تقول المصادر إنها ستسلم الألقاب والكؤوس لأي فائز، بغض النظر عن جنسيته.

يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن يرفع المنظمون الحظر المفروض على دخول لاعبين من روسيا وبيلاروسيا إلى البطولة، بموجب القواعد الجديدة، سيسمح للاعبين من كلا البلدين باللعب كمنافسين محايدين دون ذكر جنسياتهم.



كيت ميدلتون تسلم الكأس لنوفاك دجوكوفيتش فى 2022

ووفقًا لمصادر من داخل القصر الملكى، فإن أميرة ويلز ترى أن هذا أمر يخص تنظيم بطولات ويمبلدون وأنها ستمنح الكأس لمن يفوزوا بها، ويستحقون حملها، بغض النظر عن جنسيتهم.

القرار أثار مخاوف المسئولين

القرار الجديد، أثار مخاوف بعض المسئولين من أن صور الأميرة كيت وهي تهنئ فائزًا من روسيا أو بيلاروسيا يمكن أن تستخدم للدعاية فى صالح الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بصفتها أحد أعضاء العائلة المالكة البارزين، ومن المقرر أن تحضر كيت ميدلتون هذا العام نهائي فردي السيدات في 15 يوليو، ونهائي فردي الرجال في اليوم التالي.

كيت ميدلتون بالحجاب فى زيارة لمركز إسلامى غرب لندن

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه فى 12 مارس الماضى، ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون بالحجاب خلال زيارتها لمركز "هايز" الإسلامي غرب لندن برفقة زوجها الأمير ويليام وحسب ما نشر موقع الديلي ميل ارتدت كيت فستانًا طويلًا باللون الأسود من توقيع Alexander McQueen، وشالًا أبيضًا مطرزًا من الأطراف لتغطية شعرها من تصميم العلامة الباكستانية "Elan"، بينما حملت حقيبة سوداء صغيرة منGrace Han، أما الحذاء فكان من Gianvito Rossi.

وخلال الزيارة، التقى أميرا ويلز بالمجتمعات المشاركة في جمع التبرعات للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الخيرية الأعضاء في لجنة الطوارئ للكوارث، بما في ذلك المتطوعين الذين عادوا مؤخرًا من منطقة الأزمة في تركيا.