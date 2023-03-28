"ديلر" يبتكر طريقة لبيع المخدرات على مواقع التواصل والنيابة تحبسه 4 أيام

كتب أحمد حسنى

استمعت النيابة العامة لأقوال متهم بترويج المواد المخدرة على عملائه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، أنه قام بإنشاء صفحة خاصة له على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في ترويج المواد المخدرة بين الشباب ومستخدمي التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية محددة، موضحا أنه استخدم هذه الطريقة لتغيير الطريقة التقليدية لبيع وترويج المخدرات في الطرقات والشوارع، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن المتهم يروج المواد المخدرة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها.