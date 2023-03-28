اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:56 م
أكرم القصاص
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دراسة: الذكاء الاصطناعي "سيلتهم" 300 مليون وظيفة في سوق العمل قريبا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:21 م
دراسة: الذكاء الاصطناعي "سيلتهم" 300 مليون وظيفة في سوق العمل قريبا الذكاء الاصطناعي
كتب- وكالات

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توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي اندثار حوالي 300 مليون وظيفة شاغرة من سوق العمل العالمي في السنوات العشر المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي.

وقال المحللون في دراسة أجراها البنك ونقلتها وكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" ستعطي دفعة لإنتاجية العمالة التي ستنمو بنسبة 1.4% سنويًا.

وبعد أن تحول ما لا يقل عن نصف الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، في غضون 10 سنوات تقريبًا، سيترفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%

ويقدر الباحثون أن سبعة من كل 10 عمال في الولايات المتحدة سيتأثرون بالذكاء الاصطناعي في عملهم، لكن القليل منهم فقط سيفقد وظائفه بسببه.

ومن المرجح أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العاملين في المكاتب والمستشارين القانونيين حسب بلومبرج.


الذكاء الاصطناعي

بنك جولدمان ساكس الأمريكي

اندثار 300 مليون وظيفة شاغرة

سوق العمل العالمي

وكالة بلومبرج



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