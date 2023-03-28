وقال جابلونسكى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب، لكن دعونا لا نتقدم بالحقائق".

وأضاف أن الجانب البولندى بالتأكيد لن يعلن عن هذه الزيارة، كما يحدث عادة خلال زيارات رؤساء الدول الآخرين.. وبالنسبة للرئيس زيلينسكي، لم يكون هناك إعلان من هذا القبيل لأسباب أمنية" موضحا أن اتصالات مكثفة للغاية جارية الآن بين قادة أوكرانيا وبولندا.

وتابع جابلونسكي: إن مناقشات مكثفة للغاية حول مستقبل أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب جارية حاليا بمشاركة قادة البلدين، بالإضافة إلى العديد من المنظمات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع.. مشيرا إلى أن هذه المحادثات مستمرة، وحتى الآن يمكن القول إنها نظرية، لكنها مهمة للغاية.