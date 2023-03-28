خيط الجريمة.. وعدها بـ300 ألف جنيه حال إنجابها طفلا فاشترته من مستشفى ولادة

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات " خيط الجريمة "، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربًا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

في واقعة غريبة توجهت ربة منزل إلى إحدى مستشفيات الولادة بمنطقة باب الشعرية، فى محاولة منها شراء طفل من أجل إرضاء طليقها والحصول على منه 300 ألف جنيه حال إنجابها طفل.

بدأت القصة بتلقي قسم مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بلاغًا من أمن مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد، يفيد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله مقابل مبلغ مالي.

تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطها وتبين أنها تدعي "غ.م" ربة منزل وبمناقشتها، اعترفت بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه وقررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها حيث قام بالنصب عليها واستولى منها على مبالغ مالية، ورفض ارجاع المبلغ المالي لها إلا بعد تأكده من إنجابها طفل منه.

وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بإيهامه بأنها حامل وعلى إثر ذلك قام طليقها باقتراض مبلغ مالي 300.000 جنيه من أحد البنوك، لتقديمه لها عقب ولادتها فحضرت إلى المستشفى لشراء الطفل وعرض مبلغ 2600 جنيه على إحدى الممرضات بالمستشفى لتسهيل عملية الشراء وتقديمه لطليقها حتى تتحصل على المبلغ المالي المشار إليه، قررت النيابة إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية ووجهت لها تهمة الخطف.