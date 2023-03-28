حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مخدرات وسلاح نارى فى التبين

قررت نيابة التبين ، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدر الحشيش وسلاح نارى"خرطوش"، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وأنه كان ينوى بيعها على عملائه .

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار - مبلغ مالى) .