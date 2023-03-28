اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 01:00 م
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جهاز تعمير سيناء ينفذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة عمارات الإعلام بالإسماعيلية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:38 ص
جهاز تعمير سيناء ينفذ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة عمارات الإعلام بالإسماعيلية ججانب من الأعمال
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكليف جهاز تعمير سيناء بتطوير ورصف منطقة عمارات الإعلام بنطاق حيِّ ثالث الإسماعيلية.
 
واستمرارًا لأعمال التطوير والرصف التي تستهدف جميع المناطق التي لم تصلها يد التطوير منذ عقود.
 
قام جهاز تعمير سيناء برصف وتطوير منطقة عمارات الإعلام، وذلك بعد أن تمت أعمال إحلال شبكة مياه الشرب بمعرفة هيئه قناه السويس.
 
كما تم التنسيق الكامل مع مديرية الطرق والنقل، بخصوص أعمال التوسيع ورصف مساحات الانتظار وإنشاء الأرصفة باستخدام البلاط الأنترلوك، وإنشاء غرفة شبكة صرف مياه أمطار وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي ليشمل التطوير جميع المرافق بالمنطقة.
 
جدير بالذكر، أن المنطقة لم يحدث بها أي أعمال تطوير ورصف منذ إنشاء عمارات الإعلام في ثمانينات القرن الماضي، وتمت أعمال الرصف بناء على توجيهات محافظ الإسماعيلية بوضع الأولوية للمناطق التي لم يحدث بها تطوير منذ فترة طويلة.
 
وتم تنفيذ أعمال التطوير من خطة الدعم المخصصة لمحافظة الإسماعيلية من وزارة الإسكان وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

 

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