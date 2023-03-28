اليوم السابع
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جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهره تضبط محاولتى تهريب 94 طابع مخدر

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:20 م
جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهره تضبط محاولتى تهريب 94 طابع مخدر رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود المدير العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة ومسئولى البريد المصرى، برئاسة د.شريف فاروق من ضبط محاولتى تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  
 
فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناءا على إخبارية مشتركة من محمد محسن محمد مأمور التعريفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى مفادها ورود معلومات عن وجود مواد ممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم UA 000659535 CA الوارده من كندا والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عبارة عن خطاب بريدى مشموله مستندات بفتحة تبين وجود ٣٥ طابع مخدر.
 
وفى المحاولة الثانية اشتبه مجدى أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RQ 029062015 CY الواردة من قبرص والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ميداليات بفتحها تبين ان بداخلها ٥٩ طابع يشتبه فى كونها مخدرة، وتم عرض الطوابع على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت أن تلك الطوابع مخدرة. 
 
قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى ٤ و ٥ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود، مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهريب .
 
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مطار القاهرة

أخبار المطار

قرية البضائع

محاولة تهريب

طوابع مخدرةً



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