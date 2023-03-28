جامعة بني سويف تكرم الفريق الفائز بالمركز الأول في مجال الفيزياء الفلكية

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 219، فريق (SatConnect) بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، الفائز بالمركز الاول علي مستوي الجامعات المصرية في مجال الفيزياء الفلكية، وعلوم الفلك في معرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا (EISTF)، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للقائمين علي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وعلي رأسهم الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، وللفريق الفائز الذي ضم الطالب حسام فرحات فتحي بالفرقة الثالثة برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، والطالبة رنا سعيد فهمي بالفرقة الرابعة ببرنامج الملاحة الفضائية تحت إشراف الدكتور محمد مراد عبد الرحمن، مدرس اتصالات الفضاء بالكلية ومنسق برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، والمشروع عبارة عن محطه أرضيه لتتبع الاقمار الصناعية والتواصل اللاسلكي معها " Satellites' Ground station for wireless communication and IOT Applications".

يذكر أن، الفريق الفائز تفوق على جميع المشاركين من 20 جامعة مصرية في أكبر مسابقة علمية دولية لطلاب الجامعات، حيث أتيحت لهم فرصة متميزة لعرض مشروعاتهم البحثية ولمعرفة مشروعات المسابقة المتعلقة بالعلوم الأخرى مثل الأحياء والطب والهندسة الميكانيكية والكهربائية والفيزياء وعلوم الفلك و الكمبيوتر والكيمياء، والبيئة، والعلوم السلوكية، والاجتماعية.