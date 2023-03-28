اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:12 م
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تكثيف حملات الإشغالات فى الجيزة.. 100 جنيه لغرزة الشاى و200 لأنبوبة الغاز

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:15 ص
تكثيف حملات الإشغالات فى الجيزة.. 100 جنيه لغرزة الشاى و200 لأنبوبة الغاز حملة إشغالات - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكدت محافظة الجيزة، تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع خلال شهر رمضان الكريم؛ لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل ما يشغل الشوارع والطرق والمرافق العامة، ويخل بمقتضيات التنظيم أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، إشغالا مخالفا يضر بالصالح العام، مشيرا إلى أن المحافظة كانت قد حددت قائمة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات باختلاف أنواعها خلال 15 يوما بعد مصادرتها والتحفظ عليها وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ونقلها إلى مخازن الإشغالات بالأحياء، وأبرزها التاندة 200 جنيه، قلب الشيشة 50 جنيه، أنبوبة الغاز الصغيرة 200 جنيه، الترابيزة البلاستيك 30 جنيه، غرزة الشاى 100 جنيه، الكرسى البلاستيك 20 جنيه، المروحة 200 جنيه، عربة الفول 1000 جنيه.
 
يُذكر أن جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق خلال يومين بالقطاع ( أ ، م ، ز ، ص ، ح ) وشوارع الجيش والضغط العالي، أسفرت عن تحرير 33 محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 3800 حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين.

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