تفقُّد مخازن وزارة التموين بالإسماعيلية للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نُفِذت اليوم حملة تموينية بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، استهدفت مخازن السلع الاستراتيجية التابعة لوزارة التموين، للتأكد من توافر السلع الأساسية بالمحافظة واستقبال البدالين لسحب الكميات المخصصة لهم استعدادًا لبدء الصرف أول الشهر، حيث تم التأكد من توافر جميع المنتجات الأساسية ومطابقاتها للمواصفات وصلاحيتها وخلوها من أي عيوب.

يأتى ذلك استمرارًا للحملات المستمرة التي تقوم بها مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية؛ لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومصدرها.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الاربعاء بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط أحد المنافذ وبه كمية من السكر ناقص الوزن وقد تم تحرير المخالفة وعرضها على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 52 محضرًا تموينيًا، منهم 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، 8 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و9 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتحرير16 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.