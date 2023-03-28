تفاصيل افتتاح معرض "بطلات من التشيك ومصر" بحضور نائب محافظ الأقصر وسفير التشيك

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، فعاليات افتتاح معرض "بطلات من التشيك ومصر"، وذلك بمكتبة مصر العامة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور سفير جمهورية التشيك بالقاهرة إيفان يوكل وحرمه، وكرستينا أراب ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وتيريزا سفاشكوفا رئيس المركز التشيكي بمصر، وأميرة شوقي منسقة المشروع.

ومن جانبه، أوضح سفير جمهورية التشيك، أن معرض "بطلات من التشيك ومصر"، هو بداية مشروع للتوعية عن نساء ملهمات فى تاريخ وحاضر جمهورية التشيك وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه الأول من مجموعة معارض ستقام فى أنحاء مختلفة من مصر، ويتبعها مناقشات وفعاليات أخرى فى المستقبل.

كما أشار نائب محافظ الأقصر، إلى أن المشروع هو نتاج تعاون بين المركز الثقافي التشيكي وسفارة جمهورية التشيك، والأمم المتحدة للمرأة في مصر، وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وكلية لادزلاف سوتنار للتصميم والفنون بجامعة غرب بوهيميا بالتشيك، حيث إن فعاليات معرض "بطلات من التشيك ومصر"، تعتبر بداية مشروع للتوعية عن النساء المهمات فى تاريخ مصر والتشيك، حيث يستمر المعرض حتى يوم 3 مايو المقبل.

وبجانب المعرض تقيم مكتبة مصر العامة بالكرنك تنظيم فعاليات ورشة حرف يدوية يوم 2 مايو، حيث إن معرض "بطلات من التشيك ومصر" هو بداية مشروع للتوعية عن نساء مهمات في تاريخ وحاضر جمهورية التشيك وجمهورية مصر العربية، وهو الأول من مجموعة معارض ستقام في أنحاء مختلفة من مصر، ويتبعها مناقشات وفعاليات أخرى في المستقبل.

وقالت مكتبة مصر العامة بالكرنك، فى بيان صحفى، أن المشروع هو نتاج تعاون بين المركز الثقافي التشيكي، وسفارة جمهورية التشيك والأمم المتحدة للمرأة في مصر، وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وكلية لادزلاف سوتنار للتصميم والفنون بجامعة غرب بوهيميا بالتشيك، وجمعية طلاب العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، حيث يحضر الافتتاح سفير جمهورية التشيك بالقاهرة إيفان يوكل وحرمه، والسيدة تيريزا سفاشكوفا رئيس المركز التشيكي بمصر وممثلي الأمم المتحدة للمرأة بمصر.



معرض بطلات من التشيك ومصر بحضور نائب محافظ الأقصر