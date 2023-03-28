تعليمات جديدة لعملاء مصر للطيران المسافرين من لبنان

كتب أحمد مصطفى

قالت مصر للطيران فى تنويه لها، منذ قليل، جاء تحت عنوان أهم وعاجل جاء فيه إلحاقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبنانى وفى ضوء ما ورد إلينا من إدارة مطار رفيق الحريرى بالعاصمة اللبنانية بيروت بشأن بدء العمل بالتوقيت الصيفى فى لبنان اعتباراً من منتصف ليل 29 - 30 مارس 2023.

يرجى التكرم بالعلم أن جميع رحلات مصر للطيران ستقلع بعد موعدها المحدد بساعة واحدة.

لذا يرجى من السادة عملاء مصر للطيران المسافرين على متن رحلات مصرللطيران من وإلى بيروت مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران.