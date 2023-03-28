تعرف على تاريخ خدمة القديس بولس للكرازة المرقسية فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر هدف الكرازة المرقسية فى الكنيسة الأرثوذكسية دعوة جميع الناس لمعرفة السيد المسيح وأن يتم تقديمه لكل إنسان سواء لغير المؤمن أو للمسيحى بالميلاد فقط، وتقديم الحب وتقبل الجميع مع التمسك بالإيمان و العقيدة والمبادئ المسيحية الأرثوذكسية.

مراحل بداية خدمة الكرازة المرقسية

وفى عام 2008 بدأت أولى رحلات خدمة الكرازة فى السودان بدعوة من الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها والخمسة مدن الغربية - وخدم فى السودان منذ عام 1967 حتى مايو 1971، وخلال هذه الفترة قام بتعميد الكثير من الوثنيين فى جبال النوبة إلى أن قام مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس بإرساله إلى إثيوبيا عام 1971.

وفى عام2009 بدأت أول زيارة خدمية إلى جنوب أفريقيا بدعوة من نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بدأ خدمته فى أثيوبيا عام 1966وقد قام بسرد عمل الله معه فى الخدمة من خلال كتابه "أعبر إلينا وأعنا"، والذى أوضح فيه كيف قام بتأسيس العشرات من الكنائس القبطية فى العديد من الدول الأفريقية مثل أثيوبيا وكينيا وزامبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، وأتقن نيافته خلال سنوات خدمته اللغات الأمهرية والسواحلية ولغات عديده خاصه بالقبائل الأفريقية، وخلال نفس العام قام القس داود لمعي بتأسيس خدمة القديس بولس للكرازة بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، حيث نظم اجتماعا إسبوعيا باللغة الانجليزية بهدف إعداد خدام كرازة قادرين على نشر تعاليم المسيح بلغات متنوعة وبطرق تناسب الثقافات المختلفة للشعوب.

وفى عام 2010 بارك قداسة البابا شنودة الثالث نشاط خدمة القديس بولس ووافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الأفريقية ومنذ ذلك الحين بدأت الخدمة فى العديد من الدول، كما بدأ أيضا إعداد خدام مكرسين للإقامة الدائمة والكرازة فى تلك الدول.

وفى عام 2011 بارك قداسة البابا شنودة الثالث نشاط خدمة القديس بولس ووافق على بدء الرحلات الكرازية إلى البلاد الآسيوية، كما انطلقت أيضا أول قافلة طبية لأفريقيا فى نفس العام.

وفى عام 2012 تم تأسيس مدرسة القديس بولس الرسول لإعداد الخدام والقادة لتأهيلهم روحيا ومعرفيا من أجل خدمة الكرازة و العمل الرعوى.

وفى 2013 بارك قداسة البابا تواضروس الثاني خدمة الكرازة، وقام قداسته برسامة مجموعة من الكهنة المكرسين لتدعيم الخدمة فى الدول الأفريقية و الأسيوية. وفي نفس العام تم البدء فى تنظيم العديد من المؤتمرات بصورة دورية لإعداد وتأهيل خدام الكرازة، كما تم أيضا عقد العديد من المؤتمرات للآباء الرهبان الراغبين فى الإشتراك فى الخدمة والتى قام على إثرها العديد منهم بالسفر إلى بعض البلاد للكرازة والخدمة.

وفى عام2014 إتسعت خدمة القديس بولس للكرازة لتخرج خارج أسوار كنيسة مارمرقس مصر الجديدة وتتأسس مدارس للكرازة فى كنائس أخرى داخل وخارج القاهرة.

وفى عام 2015 انطلقت مدرسة إعداد خدمة الكرازة "أونلاين" لكل الخدام المقيمين خارج القاهرة والراغبين فى الإلتحاق بالخدمة ثم توسعت لتشمل فصول إعداد خدام الكرازة فى العديد من الدول خارج مصر مثل كندا وأمريكا وأوروبا وأستراليا.

وفى عام 2018 بارك قداسة البابا تواضروس الثاني إفتتاح معهد القديس بولس للدراسات الخدمية و الكرازية الذى يهدف إلى إعداد خدام مؤهلين و متعمقين فى دراسة العلوم الروحية و الكنسية " مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ".

وفى عام 2021قام قداسة البابا تواضروس الثانى بسيامة نيافة الأنبا جوزيف ونيافة الأنبا رويس أساقفة للكرازة وذلك بهدف متابعة الخدمة فى بعض البلاد الأفريقية والأسيوية.