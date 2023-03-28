اليوم السابع
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تشكيل لجان لمراقبة الأسعار وجودة السلع بالمنافذ فى الجيزة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:08 ص
تشكيل لجان لمراقبة الأسعار وجودة السلع بالمنافذ فى الجيزة معارض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، تشكيل لجان بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري للمرور الدوري على منافذ السلع الثابتة والمتنقلة والسلاسل التجارية ومعارض "أهلا رمضان" على مستوى الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة والتأكد من جودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
ونوه في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المحافظة تكثف حملاتها خلال شهر رمضان على أماكن إعداد الوجبات بموائد الرحمن وأماكن تقديم وجبات الإفطار والسحور والسهرات الرمضانية للتأكد من استيفاء أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمواطنين.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة حددت 12 شرطا لإقامة الخيام الرمضانية خلال شهر رمضان الكريم، حيث اشترطت لإقامتها الحصول على تصريح من الحي أو الوحدة المحلية المختصة، ومراعاة عدد من الضوابط حفاظا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك على النحو التالي:-
 
1- أن يكون السرادق بعيداً عن المنشآت البنائية.
2- ألا يعطل السرادق حركة السير أو الموصلات.
3- أن تتوافر فيه اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية داخل الخيمة وفقًا لما تقرره الحماية المدنية والأمن الصناعي.
4ـ يجب أن تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية.
5- أن يكون للسرادق منفذًا للدخول والخروج للطوارئ، وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة لعدم التسبب فى إعاقة حركة المرور وسيولة الخروج منها.
6- أن يكون الهيكل الإنشائي للسرادق من المعدن.
7- أن تكون الأقمشة والفرش مقاوم للحرائق.
8- أن تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 مترًا.
9- يجب مراعاة الشروط الفنية فى توصيلات الكهرباء مع ضرورة وجود مصدر احتياطى.
10-التأكد من وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ.
11- التأكد من وجود فتحة علوية للسرادق لخروج أي أبخرة أو أدخنة.

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