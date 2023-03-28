تحصين 90 ألف من الثروة الحيوانية ببنى سويف ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

بنى سويف هانى فتحى

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي،الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطرى ، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 90 ألف و62 رأساً (79 ألف و578 من الأبقار+ 9 آلاف و768 من الجاموس، 716 من الأغنام والماعز) وذلك منذ انطلاق الحملة 4 مارس الجاري وحتى 27 من نفس الشهر"، فيما يستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

ويذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.