اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 07:32 م
أكرم القصاص
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تحت شعار مبادرة "وطن واحد".. قطار الخير يصل لأهل الخير بوسط سيناء

الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:50 م
تحت شعار مبادرة "وطن واحد".. قطار الخير يصل لأهل الخير بوسط سيناء قطار الخير يصل لأهل الخير بوسط سيناء

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يستكمل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت شعار "وطن واحد" رحلته حيث يجوب أرض الفيروز ليصل إلى وسط سيناء، بقافلة متكاملة تضم 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة لقافلة طبية متكاملة تشمل عيادات "الرمد، الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الجراحة، الأسنان، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية بالمجان.

 

يأتي ذلك بالتعاون مع كل من بنك الطعام المصري،  مؤسسة نبض الحياة، شركة فاركو للأدوية ومؤسسة الليدرز الاجتماعية.

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الكشف على المواطني
الكشف على المواطني

 

قافلة طبية فى سيناء
قافلة طبية فى سيناء

 

قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (1)
قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (1)

 

قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (2)
قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (2)

 

قطار الخير يصل لأهل الخير بوسط سيناء
قطار الخير يصل لأهل الخير بوسط سيناء

 

قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (1)
قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (1)

 

قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (2)
قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (2)

 

قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (3)
قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (3)

 

قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (4)
قوافل قطار الخير لمجلس القبائل والعائلات المصرية (4)

 

 

 


مجلس القبائل والعائلات المصرية

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قطار الخير

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كتف فى كتف

كتف في كتف




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