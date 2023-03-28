أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، وصول 22 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير من العام الماضى إلى أكثر من 10.7 مليون لاجئ.
وأوضحت الوكالة - حسبما أفاد "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 25 ألفا و400 شخص غادروا بولندا أمس الاثنين، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول إجمالي عدد العائدين إلى نحو 8.82 مليون شخص.
وكان المكتب الرئاسي البولندى أعلن - في وقت سابق من الشهر الجاري - أن قرابة 3ر1 مليون لاجئ أوكراني لا يزالوا مقيمين في بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.
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