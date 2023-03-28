وأوضحت الوكالة - حسبما أفاد "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 25 ألفا و400 شخص غادروا بولندا أمس الاثنين، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول إجمالي عدد العائدين إلى نحو 8.82 مليون شخص.

وكان المكتب الرئاسي البولندى أعلن - في وقت سابق من الشهر الجاري - أن قرابة 3ر1 مليون لاجئ أوكراني لا يزالوا مقيمين في بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.