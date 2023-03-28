بريطانيا: تهديد السفن السطحية غير المأهولة يقيد عمليات أسطول البحر الأسود الروسى

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن ما لا يقل عن ثلاث سفن سطحية غير المأهولة "زوارق سطحية غير مأهولة" ومركبة جوية غير مأهولة حاولوا ضرب قاعدة سيفاستوبول البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، الأربعاء الماضي الموافق 22 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة- في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي- /الاثنين/ أنه ثمة تقارير مفتوحة المصدر تشير إلى أن الحواجز الدفاعية تمكنت من إيقاف سفينة سطحية غير مأهولة، فيما تم تدمير الاثنتين الأخريين في الميناء، وقال مسؤولون روس إنه لم تلحق أي أضرار بالسفن الروسية.

وأفادت الاستخبارات البريطانية بأن هجوما سابقا شنته سفينة سطحية غير مأهولة على سيفاستوبول في 29 من أكتوبر الماضي، تردد أنه أسفر عن إلحاق أضرار بكاسحة الألغام البحرية /إيفان جولوبيتس/ والفرقاطة /أدميرال ماكاروف/.

وعلى الرغم من أن الهجمات الجديدة قد أخفقت على الأرجح في إلحاق أضرار بأي معدات عسكرية، فمن المرجح أن يستمر تهديد السفن السطحية غير المأهولة، في تقييد عمليات أسطول البحر الأسود الروسي.