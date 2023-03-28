بايدن يتحدث عن حبه للآيس كريم قبل تعليقه على إطلاق نار بمدرسة ابتدائية..فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات واسعة بعد مزحته وحديث عن الآيس كريم فى الوقت الذى كان الجميع فى انتظار تعليقه على حادث إطلاق النار فى مدرسة ابتدائية فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، فإن بايدن مزح أمس الاثنين ، وقال إن ظهر فى إحدى فعاليات البيت الأبيض لأنه سمع أنه سيكون هناك آيس كريم، قبل أن يتحدث عن الحادث المروع فى ناشفيل الذى وقع قبل ساعات قليل وقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

BREAKING: Outrage after President @JoeBiden said this at the start of his speech while children and adults were massacred in Nashville shooting, "My name is Joe Biden. I’m dr. Jill Biden’s husband. I like ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate… pic.twitter.com/Wa7nFApjMu — Simon Ateba (@simonateba) March 27, 2023

وقال بايدن: اسمى جو بايدن، انا زوج د.جيل بايدن، قبل أن يبدا تصريحاته داخل البيت الأبيض خلال فعالية شملت النساء سيدات الأعمال.

وتابع الرئيس البالغ من العمر 80 عاما قائلا أنا أطل رقائق شوكولاتة أيس كريم جينس، لقد جئت لأنى سمعت أن هناك مثلجات رقائق الشيكولاته.

وتابع: بالمناسبة، لدى ثلاجة بالكامل ممتلئة بالآيس كريم بالأعلى، هل تعتقدن أننى أمزح، أنا لا أمزح.

ثم تحول بايدن للحديث عن إطلاق النار، ووصفه بالمروح وأسوأ كابوس لأى عائلة قبل أن يطالب الكونجرس مجددا بتمرير حظر على الأسلحة الهجومية.