بايدن يتحدث عن حبه للآيس كريم قبل تعليقه على إطلاق نار بمدرسة ابتدائية..فيديو

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات واسعة بعد مزحته وحديث عن الآيس كريم فى الوقت الذى كان الجميع فى انتظار تعليقه على حادث إطلاق النار فى مدرسة ابتدائية فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، فإن بايدن مزح أمس الاثنين ، وقال إن ظهر فى إحدى فعاليات البيت الأبيض لأنه سمع أنه سيكون هناك آيس كريم، قبل أن يتحدث عن الحادث المروع فى ناشفيل الذى وقع قبل ساعات قليل وقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

BREAKING: Outrage after President @JoeBiden said this at the start of his speech while children and adults were massacred in Nashville shooting, "My name is Joe Biden. I’m dr. Jill Biden’s husband. I like ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate… pic.twitter.com/Wa7nFApjMu