انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة نقل محملة بالقمح أعلى الطريق الدائري، القوس الغربي في الجيزة، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وتم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد انقلاب سيارة أعلى القوس الغربي، القادم من المريوطيه اتجاه الجامعة، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة محملة قمح، متجهة إلى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.