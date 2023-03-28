وكالات

انطلقت المظاهرات العمالية في باريس وعدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد.

وكانت قد أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 إبريل المقبل، الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، من ضمنها المعارضة، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين وممثلين محليين بهدف "تهدئة الأوضاع في البلاد"، بعد اسابيع عديدة من التظاهرات العنيفة التي تشهدها البلاد.