اليوم السابع
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انطلاق عزاء والد الإعلامى محمود عبد الراضى بمسجد الشرطة فى الدراسة

الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:30 م
انطلاق عزاء والد الإعلامى محمود عبد الراضى بمسجد الشرطة فى الدراسة محمود عبد الراضى
كتب عبده زكى

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بدأ منذ قليل، العزاء فى وفاة الزميل محمود عبد الراضى الكاتب والإعلامى المحلل الأمنى، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، العزاء بمسجد الشرطة في الدراسة بالقاهرة.

 

وحرص عدد كبير من الزملاء الصحفيين في اليوم السابع وغيرها بجانب بعض الإعلاميين على الحضور مبكرا لمشاركة الزميل محمود عبد الراضى في تلقى العزاء.

 

وتوفى والد الزميل منذ عدة أيام، حيث أقيم العزاء في دوار العائلة بقرية شطورة التابعة لمحافظة سوهاج، وقرر الزميل محمود عبد الراضى إقامة عزاء بالقاهرة تيسيرا على من يحرص على مواساته فى مصابه الجلل.


عزاء

محمود عبد الراضى

وفاة والد محمود عبد الراضى



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