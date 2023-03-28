انطلاق أولى فعاليات الندوات الدينية بأبحاث الكبد بكفر الشيخ وتكريم الأمهات المثاليات

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، أولى فاعليات سلسلة الندوات والمسابقات الدينية الرمضانية، للرد على استفسار ات العاملين والمترددين على المركز، برعاية الدكتور ياسر عمارة مدير مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، واشراف وإعداد إدارة العلاقات العامة والإعلام.

حاضر فيها الشيخ الدكتور أحمد زيدان حميدة، الموجة العام بمنطقة الوعظ بكفر الشيخ بعنوان (الصيام آداب وفضائل)، جاء بحضور ممثلى أعضاء برلمان الشباب المصرى بكفر الشيخ، ونخبة من الإعلاميين ورجال الدين بالمحافظة والعاملين بالمركز والمترددين عليه.

وكرم الدكتور ياسر عمارة، مدير المركز الشيخ الدكتور أحمد زيدان، نظير جهوده وعطائه على مدار سنوات، وكرم الدكتور رضا يونس، رئيس الهيئة الطبية بالمركز واللجنة الدينية، تعبيرا من إدا رة المركز لتميزه في العمل.

وكان مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، نظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، برئاسة الدكتور ياسر عمارة، مدير عام المركز، كما جرى اختيار أم مثالية من بين المترددين على مركز الكبد ليتم الاحتفال بها لتكون لمسة انسانية عادت بأثر طيب على الأم المكرمة هذا العام.



انطلاق أولى فاعليات الندوات الدينية بأبحاث الكبد بكفر الشيخ



الحضور في الندوة بمركز الكبد



تكريم الامهات المثاليات بمركز الكبد