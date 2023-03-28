اليوم السابع
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اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى المنيب والحماية المدنية تحاصر النيران

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:43 م
اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى المنيب والحماية المدنية تحاصر النيران حريق، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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 شب حريق بشقة بمنطقة المنيب في الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، للسيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة بمنطقة المنيب، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق 
اشتعل بشقة دون إصابات، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق وإخماده.
 
وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

حريق شقة

حريق شقة بالمنيب

حريق شقة بالجيزة

امن الجيزة



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