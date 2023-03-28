النيابة تقرر حبس 3 عاطلين 4 أيام لحيازتهم 17 كيلو حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العطارين، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعلي الفور تم تقنين الإجراءات من خلال تجهيز كمين وألقى القبض عليهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام ، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهم، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.