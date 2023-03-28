اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة الإدارية تتسلم ملفات التعيين لوظيفة معاون من خريجى كلية الشرطة دفعة 2022

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:36 ص
النيابة الإدارية تتسلم ملفات التعيين لوظيفة معاون من خريجى كلية الشرطة دفعة 2022 ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى – عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنتهى النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، من سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الشرطة والجامعة البريطانية والألمانية بكلية الحقوق دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وينتهى التقديم اليوم 28 مارس.
 
وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.
 
تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى اليوم 28 مارس، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.
 
وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .
 
ويشترط لسحب ملف التعيين التالى، إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكترونى 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.
 
ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة. 
 
 

النيابة الإدارية

تعينات

تعين معاون

معاون نيابة

وظيفة معاون نيابة

وظائف



الموضوعات المتعلقة

النيابة الإدارية تنتهى اليوم من تسلم ملفات التعيين لوظيفة معاون دفعة 2022

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:15 ص

النيابة الإدارية تتسلم ملفات خريجى عين شمس وحلوان دفعة 2022 لوظيفة معاون

السبت، 25 مارس 2023 01:00 ص

النيابة الإدارية تتسلم اليوم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون من "أزهر طنطا ودمنهور"

الأربعاء، 22 مارس 2023 09:00 ص

النيابة الإدارية تتسلم اليوم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون من جامعة طنطا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:11 ص

النيابة الإدارية تتسلم اليوم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون من جامعة الإسكندرية

الإثنين، 20 مارس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة