"القوى العاملة": حصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة عن قيام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتنظيمودورات تدريبية علي مهنتي: طباعة المنسوجات، و الأركيت للفتيات ، بمركزي التدريب المهني بالخارجة ، و الداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وكذلك حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بمدينة الخارجة ، و ذلك لضمهم إلى قاعدة بيانات المديرية والخاصة ب العمالة غير المنتظمة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة باستمرار حصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون، وكذلك الإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى و عمل لائق على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد برئاسة أحمد حسين طليب، أوضح فيه أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي علي مهنة طباعة المنسوجات للفتيات وذلك بمركز التدريب المهني بالخارجة على المهن يحتاجها سوق العمل، ودورة تدريبية جديدة على مهنة الاركيت للفتيات بمركز الداخلة بالوحدة المحلية بقرية الجديدة.

وقال إنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التى توفرها للشباب من الجنسين ، التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة لها، او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، مشيرًا إلى أن المديرية تقوم من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بشركة فوسفات مصر، وذلك تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدمها للمسجلين بها، في إطار سعى المديرية وجهودها في توسيع قاعدة بيانات تلك الفئة على أرض الواقع حتى تكون معبرة عن تلك الفئة، ويمكن الاعتماد عليها في أى قرار يخص رعايتها وحمايتها .