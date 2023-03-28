"القومى للمرأة" ينظم جلسات توعية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى المنيا



من جانبها، استعرضت دكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهود المجلس على مدار الأيام الماضية في تنفيذ برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، مشيرة إلى انه تم تنفيذ 115 جلسة بعدد 20 قرية على مستوى المحافظة منها 75 جلسة بقرى (دير البرشا .الفكرية .العباسية .ساقية موسى .نزلة تندة .تندة .منشأة النصر .منهرى .كوم الزهير) استهدفت (3750) رجل وسيدة ، وعدد 40 جلسة بقري (منشاة لملوم .الشيخ حسين .نزلة دهروط .بلهاسة .نزلة بلهاسة .العباسية .ابا الوقف .النصر 6. منشاة خزام الغربية. بنى حافظ ) بإجمالى 2000 مستفيد، حيث دارت موضوعات النقاش داخل الجلسات حول القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.



وأضافت "أبو سمرة" أن برنامج "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى.

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا عددا من جلسات التوعية ضمن مبادرة "جلسات الدوار" بعدد من قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود المجلس لتقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.