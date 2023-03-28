القومى للمرأة ينظم أمسيات رمضانية داخل قرى حياة كريمة ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بتقديم التيسيرات اللازمة لاستئناف الأمسيات الرمضانية ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، والتي ينفذها فرع المحلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك خلال لقائه بمقررة فرع المجلس القومي للمرأة نرمين محمود، لمناقشةالأنشطة والفعاليات التي ينفذها الفرع في إطار خطة المجلس القومي للمرأة "للتوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والترويج لأنشطة المجلس المختلفة في دعم قضايا المرأة بقرى مركز ناصر وببا.

من جهتها أضافت "نرمين"، أن الأمسيات الرمضانية سوف تعقد خلال الفترة من 29 مارس الجاري وحتى 17 أبريل المقبل وتهدف إلى تقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عروض وأنشطة مختلفة: "مسرح عرائس، فنون شعبية وإنشاد ديني وغيرها من الفعاليات داخل سرادقات بتلك القرى المستهدفة،وذلك بالتعاون الوحدات المحلية والجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة".

يتم عقد تلك الأمسيات أيام ( السبت، الاثنين ، الأربعاء من كل أسبوع )، على أن تبدأ غدا الأربعاء 29 مارس بقرية بني زايد ، وبعدها قرية دلاص يوم 1 أبريل، وصفط راشين يوم 3 أبريل ، وبهبشين يوم 5 أبريل ، وطوه يوم 8أبريل ، وغياضة الغربية يوم 12 أبريل ،وأشمنت يوم 15 أبريل ، وطحا البيشة يوم 17 أبريل.