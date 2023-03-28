"القابضة للكهرباء" تناقش الموازنة العامة لشركات جنوب القاهرة ومصر العليا والوسطى

كتبت رحمة رمضان

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم الثلاثاء، الجمعية العامة العادية لشركات جنوب القاهرة ومصر العليا ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لمناقشة الموازنة العامة لشركات توزيع الكهرباء للعام المالي الجديد لاستكمال خطة وزارة الكهرباء لتطوير شبكات التوزيع.

وأكد مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهت من مناقشة الميزانية الخاصة بشركات الإنتاج أمس، مؤكدا أنه جار استكمال مناقشة الموازنات الخاصة بباقة شركات التوزيع على مدار اليومين المقبلين.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه من المقرر أن تناقش الشركة القابضة لكهرباء مصر غدا الميزانيات الخاصة بشركات البحيرة و جنوب الدلتا والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، موضحا أنه سيتم مناقشة ميزانية شركات شمال القاهرة و شمال الدلتا والقناة لتوزيع الكهرباء الخميس المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بدأت تنخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ، كاشفا إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى التزام شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح حمزة لـ " اليوم السابع" ، أن نجاح شركات التوزيع فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية يرجع إلى عدة اسباب ، أهمها التوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء و تحرير محاضر ضدهم.