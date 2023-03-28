العثور على حطام طائرة مسيرة قرب موسكو

كتب- وكالات

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على حطام طائرة من دون طيار بالقرب من خطوط السكك الحديدية في موسكو.

وتجرى الأجهزة المختصة الروسية التحقيق في التفاصيل، وفقا للمصدر.

وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت السلطات الروسية تحطم طائرة مسيرة في قرية بمنطقة موسكو، غير بعيد عن محطة لضغط الغاز.

وأفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، بأن الحاكم أندري فوروبيوف قال عبر تلجرام "ليس هناك ضحايا ولا دمار على الأرض"، مضيفا أن الطائرة المسيّرة تحطمت قرب قرية جوباستوفو على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب شرق موسكو.

وحدثت العديد من الحوادث المتعلقة بطائرات مسيّرة في الأشهر الأخيرة على الأراضي الروسية، وفي بعض الأحيان، كانت بعيدة جدا عن الجبهة في أوكرانيا.