اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:41 م
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العثور على جثة شاب وسط الزراعات فى المنوفية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:49 م
العثور على جثة شاب وسط الزراعات فى المنوفية جثة- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عثر أهالي قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، علي جثة شاب في ظروف غامضة في الأراضي الزراعية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور علي جثة مجهولة الهوية في ظروف غامضة، حيث تم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.
 
بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركزي تلا وبركة السبع، تبين العثور علي جثة شخص ويظهر هلي جسده أثار اعتداء، حيث تشير التحقيقات الأولية إلي وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

امن المنوفية

مركز تلا

جثة شاب



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