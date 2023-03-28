اليوم السابع
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العثور على جثة شاب طافية ببحر شبين الكوم فى المنوفية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:53 م
العثور على جثة شاب طافية ببحر شبين الكوم فى المنوفية الانقاذ النهري - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثة شاب من بحر شبين الكوم، ونقله إلى مستشفى الجامعة.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بالعثور على جثة شاب فى بحر شبين الكوم، على الفور المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث شبين الكوم إلى مكان الحادث، وتبين أن الشاب يبلغ نحو 18 عامًا، ولم يتعرف عليه أحد حتى الآن.

 

تم وضع الجثة فى مشرحة مستشفى الجامعة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

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شبين الكوم

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