الصحة تكشف طرق محاربة السمنة عند الأطفال.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج السمنة عند الأطفال حيث أوضحت عدم طرق تضمنت:

1- تغير السلوك الغذائى للطفل لسلوك غذائى صحى

2- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل

3- تقليل تناول المقرمشات

4- تقليل تناول العصائر المعلبه

5- تقليل تناول الحلوى

6- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادى والفاكهه بديلا عن الحلويات

7- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديد وقت لمشاهدة التليفزيون واستخدام الهواتف الذكية وتنظيم مواعيد النوم والنوم لفترات طويلة .