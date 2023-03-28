اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف طرق محاربة السمنة عند الأطفال.. تفاصيل

الثلاثاء، 28 مارس 2023 05:00 ص
الصحة تكشف طرق محاربة السمنة عند الأطفال.. تفاصيل السمنة عند الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق علاج السمنة عند الأطفال حيث أوضحت عدم طرق تضمنت: 

1- تغير السلوك الغذائى للطفل لسلوك غذائى صحى 

2- تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل

3- تقليل تناول المقرمشات

4- تقليل تناول العصائر المعلبه

5- تقليل تناول الحلوى 

 6- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادى والفاكهه بديلا عن الحلويات

7- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تحديد وقت لمشاهدة التليفزيون واستخدام الهواتف الذكية وتنظيم مواعيد النوم والنوم لفترات طويلة .

 


السمنة

الصحة

الاطفال

السمنة عند الأطفال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة