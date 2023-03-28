الصحة تكشف الإسعافات الأولية الواجب عملها عند حدوث حريق

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية التى يجب عملها عند حدوث حريق، حيث جاءت الاسعافات كالتالي :

1- لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء.

2- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة.

3- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر.

4- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار شارك في التمارين الخاصة بالحريق.

5- كن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.