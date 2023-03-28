اليوم السابع
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الصحة تكشف الإسعافات الأولية الواجب عملها عند حدوث حريق

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:28 ص
الصحة تكشف الإسعافات الأولية الواجب عملها عند حدوث حريق الاسعافات الأولية عند حدوث حريق
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية التى يجب عملها عند حدوث حريق، حيث جاءت الاسعافات كالتالي : 
1-  لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء.
2-  لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة.
3- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر. 
4- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار شارك في التمارين الخاصة بالحريق.
5-  كن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.
 
حريق
 

 


وزاره الصحه

الاسعافات الاوليه

حريق

وزارة الصحة والسكان



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