الصحة تكشف الإسعافات الأولية الواجب عملها عند حدوث حريق

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية التى يجب عملها عند حدوث حريق، حيث جاءت الاسعافات كالتالي :
1- لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء.
2- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة.
3- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر.
4- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار شارك في التمارين الخاصة بالحريق.
5- كن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.
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