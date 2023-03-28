السجن 10 سنوات لمستخلصة و3 سنوات لـ2 آخرين لعرضهم رشوة على موظف جمارك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالسجن 10سنوات غيابيا للمتهمة "د.ع.ا" والسجن 3 سنوات لكل من " م.ا.ع' و " ا.م.ع"، وتغريم كل منهما ألف جنيه، ومصادرة المبلغ المضبوط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بعرض رشوة علي موظف عام ولم تقبل منهم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 986 لسنة 2022 جن ، عندما تلقى ضباط مباحث ميناء الإسكندرية إخطارا يفيد ببلاغ من مأمور حركة بالحاويات بميناء الدخيلة البحري، بقيام المتهمين بعرض رشوة مالية مقابل إغفال إثبات في مشمول حاوية جمركية بمحل البلاغ.

وكشفت تحريات ضباط مباحث ميناء الإسكندرية البحري ، قيام كل من " د.ع.ا" مستخلصة جمركية ، و " م.ا.ع" مستخلص و " أ.م.ع" موظف بالتربية والتعليم بالمعاش، بأن عرضوا رشوة علي موظف عام، للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا علي " ه.ال.ب" مأمور حركة الحاويات بميناء الدخيلة البحري بمصلحة الجمارك ، مبلغ وقدرة 300 الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إغفال إثبات الاختلاف في مسنةل الرسالة الجمركية ، عن الثابت بمستندات شحنها، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهم، وتبين أن المتهمة الاولي قامت بالاتصال بموظف الحركة أثناء تواجده بمحل عمله وعرضت عليه مبلغ الرشوة اللي أنه أبلغ مديرة المباشر الذي طلب منه مجارتها، وعلي اثر ذلك قامت المتهمة الاولي بالاتفاق معه علي الحصول علي جزء من مبلغ الرشوة والجزء الباقي بعد انتهاء العمل المطلوب ، وأثناء تواجده بالطريق الشرياني بميناء الدخيلة داخل سيارته قدمت له حافظة بلاستيكية بداخلها مبلغ مالي 100 الف جنيه، فتم القاء القبض عليها وعلي باقي المتهمين ،وبعرض الواقعة علي النيابة ،قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين.