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السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل فتاة خنقًا داخل الزراعات فى قنا

الثلاثاء، 28 مارس 2023 08:42 م
السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل فتاة خنقًا داخل الزراعات فى قنا محكمة -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد لعامل بتهمة قتل فتاة داخل زراعات القصب عن طريق خنقها بإحدى قرى البحري قمولا التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة في حالة تحلل داخل الزراعات وبها آثار خنق، وتبين أن المتهم في الواقعة علاء.ع، جارها ويعمل عامل أجرى، كان يبحث مع والدها عن الفتاة بعد تغيبها منذ أسبوعين.
 
وتوصلت التحريات أن المتهم استدرج الفتاة في الزراعات وقام بخنقها بعد خلافات بينهما وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي كان معها.
 
وتم إحالة القضية والتي تحمل رقم 1567 لسنة 2022 إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

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